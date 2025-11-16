阪神・栄枝は220万円増の年俸1000万円で更改。それでも、「（ベンチに）いるだけじゃダメ。内容は満足できるものではなかった。一皮むけたい」と危機感を口にした。今季は出場8試合にとどまったが、第3捕手として経験は積んだ。日本ハムとのトレードで伏見が加入して競争が激化。球団からも「頭角を現せ」と注文をつけられ、「自分の技術が足を引っ張っていたら話にならない。もっと基礎から固めていく必要がある」と10月の右