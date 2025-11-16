◇男子シニアゴルフツアーISPSHandaシニア・グランド・ゴールドクラシック第2日（2025年11月15日千葉・森永高滝CC＝6867ヤード、パー72）6位から出た渡部光洋（53＝小野東洋GC）が68で回って通算6アンダーとし、首位のT・スリロット（56＝タイ）に1打差の2位に浮上した。グランドシニアは崎山武志（62＝アビバHD）と冨永浩（64＝フジプリグループ）が通算6アンダーで首位に並び、ゴールドシニアはホストプロの尾崎直道