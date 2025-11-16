阪神・高橋が、日本ハムに移籍する島本とグラウンドでの再会を誓った。1月の静岡での自主トレ仲間であり、同じ左肘のじん帯再建術（通称トミー・ジョン手術）経験者。3学年上の頼りになる先輩で、「アドバイスもたくさんもらいましたし、仲が良かったので。寂しいです」。チームメートではなくなるが「また再会できれば」と話した。