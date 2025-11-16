阪神・西純矢は、きょう16日の練習試合・中日戦で野手転向第2戦に挑む。“デビュー戦”だった11日の同戦（春野）は、代打で見逃し三振。待望の初安打へ「（前回の）悔しさを持って練習してきた。出るからには打ちたい」と意気込んだ。第3クールの13日には、同じく野手に転向した糸井嘉男臨時コーチから熱血指導を受けた。「いいイメージを持って臨みたい」と言葉に力を込め、球場を後にした。