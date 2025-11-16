大外16番から中団で脚をためた5番人気ウエストナウ（牡4＝佐々木、父キズナ）がメンバー最速タイの上がり3F34秒3をマークし、馬場の真ん中から差し切った。通算3勝目でオープンクラス初勝利。初コンビで勝利に導いた団野は「乗り味がいい。厩舎の方でしっかり仕上げてくれたと思うし、期待以上のパフォーマンスでした」と満足げに振り返った。