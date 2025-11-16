23年のドラフト1位右腕の阪神・下村が減額制限（25％）ぎりぎりの24％にあたる350万円減でサインした。昨年4月に右肘内側側副じん帯再建術（通称トミー・ジョン手術）を受け、入団以来1、2軍を通じて実戦登板がない。8月17日に初めてシート打撃に登板したが、その後はペースダウン。「（実戦に）近いところまではいったけど、結局投げられなかったのは悔しい。メンタル的にも大変だったが、必ず恩返ししたい。来年こそやらない