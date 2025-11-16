今季、宮城を本拠地にする楽天でプレーした加治屋は阪神・岩崎とともに気仙沼市での野球教室に参加。「被災地の人たちへの携わりも今までなかった。だからザキ（岩崎）からこういう話をもらった時は正直うれしかった」と神妙な面持ちだった。今季はブルペンの一角として54試合に登板し奮闘。「多く投げた次の年は、なかなか1軍で投げられていないので打破していかないといけない」と来季へ意気込んだ。