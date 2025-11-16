東京6R・新馬戦（芝1600メートル、牝馬限定）3番人気マスターソアラ（蛯名正、父シスキン）が中団後方から上がり3F32秒8の末脚で差し切った。この勝利で5年連続5回目のJRA年間100勝に到達した横山武は「調教から凄い素質があると期待していました。現状は気持ちと体のバランスが難しいけど、道中はリラックスできていたし、しまいはあの脚ですからね。大したものだと思います」と絶賛していた。