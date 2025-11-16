京都5R・新馬戦（芝1600メートル、牝馬限定）は1番人気グレースジェンヌ（上村、父モーリス）が好位から抜け出し、初陣Vを決めた。北村友は「うまく立ち回れた。追い切りでも反応が良かったし、センスの良さを感じていた。想像以上の内容でした」と勝利をかみしめた。半兄に17年東京新聞杯Vなど芝で5勝を挙げたブラックスピネルがいる血統。上村師は「（ゲートの）駐立が気になる馬だが、上手にスタートを切ってくれた。そこま