京都6R・新馬戦（ダート1200メートル）は単勝1.7倍の断然人気だった米国産プリンセスモコ（牝＝藤原、父シャーラタン）が好位から抜け出し、後続に3馬身差で初陣Vを飾った。シャーラタン産駒はうれしいJRA初勝利。北村友は「調教の段階から左に逃げる感じがあって、今日も3、4角で逃げそうになったけど、対処できたのが良かった。スピードがあり、まだ良くなると思います」と期待を寄せる。藤原師は「とりあえず勝てて今後の選