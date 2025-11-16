◇女子ゴルフツアー伊藤園レディース第2日（2025年11月15日千葉・グレートアイランドC＝6769ヤード、パー72）3位から67で回った永峰咲希（30＝ニトリ）が11アンダーで単独首位に立った。永峰が単独トップに浮上し、7月の資生堂・JALレディースに続く今季2勝目に王手をかけた。1・5メートルにつけた3番を皮切りに5連続バーディーで波に乗り67の好スコアで回った。最終日はメルセデスランク1位の佐久間と同組。ツアー3勝