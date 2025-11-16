◇明治神宮野球大会第2日・大学の部準々決勝神奈川大10―1東亜大（2025年11月15日神宮）神奈川大が4、5回に4点ずつ加点するなど15安打10得点の猛攻で東亜大に7回コールド勝利を決めた。楽天から育成ドラフト4位指名を受けた4番・金子は3安打3得点で貢献。盛岡大付（岩手）時代からプロ注目だった右の長距離砲は「打席内でどんどん振っていけることが強み。アピールポイントです」と頼もしく言った。