お笑いコンビ「ホンジャマカ」の石塚英彦（63）が15日、都内で行われた「ご当地タニタごはんコンテスト」に登場した。味だけでなく健康面まで考えられた料理に「もう少し早くこの大会があれば、僕はこんな体になっていなかった」と苦笑い。自身の普段の食生活は「正直やりたい放題」と言いながらも「家の周りを歩いたり、ベンチプレスの台を買って、最低1時間はトレーニング」と2年間で10キロの減量に成功したと明かした。「