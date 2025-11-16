ウェールズの突破を阻もうとする日本の選手ら（手前）＝15日、カーディフ（ゲッティ＝共同）【カーディフ（英国）共同】ラグビーのテストマッチは15日、英国のカーディフで行われ、世界ランキング13位の日本代表は同12位のウェールズに23―24で惜敗した。対戦成績は2勝15敗。前半は2人が一時退場となったが、7―7で折り返した。後半はナンバー8のマキシ（東京ベイ）のトライやSO李承信（神戸）のPGなどで2点をリードして終盤を