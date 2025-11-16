◆全国高校サッカー選手権静岡県大会▽決勝浜松開誠館０―０（ＰＫ５―４）藤枝東（１５日・ＩＡＩスタジアム日本平）決勝が行われ、浜松開誠館が藤枝東を下して３年ぶり３回目の優勝を飾った。お互いに決定機をつくりながらゴールを奪えず、延長戦も０―０で勝負はＰＫ戦へ。開誠館のＧＫ吉田壮馬（３年）がシュート２本を止め、５―４で夏の県総体に続く２冠を達成した。ＭＶＰには得点王（４点）の開誠館ＤＦ水谷健斗（３年