「阪神秋季キャンプ」（１５日、安芸）阪神・藤川球児監督（４５）が１５日、球団史上初のセ・リーグ連覇を目指す来季に向けて、新戦力と現有戦力の「ケミストリー（化学反応）」を求めた。２日連続で新加入選手を発表。日本ハムからトレードで伏見寅威捕手（３５）、西武を自由契約となった元山飛優内野手（２６）を獲得。既存戦力の底上げも狙って、ブルペンでは富田蓮投手（２４）を直接指導し、覚醒への猛ゲキを飛ばした。