《福島競馬出来事＆制裁》【競走中止】▽8R…ファームツエンティ（2周目向正面＝競走中止したアオラキに触れて落馬）【戒告】▽1R…菊沢（発走後内斜行）、丸山（直線外斜行）▽3R…上里（2角外斜行）▽5R…嶋田（発走後内斜行）▽7R…古川奈（3角で十分な間隔がないのに先行馬を追い抜く）、石田（3角外斜行）▽8R…上里（発走後内斜行）▽10R…黛（ムチの使用法）▽11R…丹内（直線外斜行）