阪神は１５日、前西武の元山飛優内野手（２６）を獲得したと発表した。年俸は推定１２００万円。同日、元山は兵庫県西宮市内の球団事務所で入団会見に臨み、憧れのタテジマに袖を通す喜びを語った。今季は内野全ポジションで出場し、犠打など小技もアピールポイントだ。東北福祉大時代に二遊間を組んだ２学年先輩・中野との再結成にも意欲を示した。背番号は未定。少年時代の夢がかなう。憧れのタテジマ、甲子園でプレーできる