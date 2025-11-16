オリックスから育成ドラフト2位で指名された日本海・富山のシャピロ・マシュー一郎が高岡市内で入団交渉し、支度金300万円、年俸240万円で仮契約を結んだ。米国人の父を持ち、最速は153キロを誇る。国学院栃木、国学院大で指名漏れを経験しながらはい上がった右腕。「これまで支えてくれた方々に恩返しができるように一日も早い支配下選手登録を目指して必死に練習していきます」などとコメントした。