◇練習試合ロッテ3―1広島（2025年11月15日都城）捕手に再挑戦中の広島の二俣が的確な送球でアピールした。ロッテとの練習試合に「8番・捕手」でフル出場。2点劣勢の6回1死で池田を空振り三振に仕留め、スタートを切っていた一塁走者の上田を二塁で刺して併殺を完成させると、7回2死でも二塁走者の高部を素早いけん制でアウトにした。これには新井監督も「いいね。もう普通にできているよね。しっかり止めているし、キャ