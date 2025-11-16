◇練習試合ロッテ3―1広島（2025年11月15日都城）広島の益田武尚がロッテとの練習試合に左右の変化球で8回1イニングを零封した。先頭・藤原に中前打を許しても、続く宮崎を習熟中のツーシームで二ゴロ併殺。最後は山口をスライダーで空振り三振だ。「ゲッツーは狙い通りに投げて、狙い通りの打球になった。右（打者）からもスライダーで三振が取れたし、来春に継続していきたい」と充実の表情。秋季キャンプに1週間滞在