阪神・下村海翔投手（２３）が１５日、兵庫県西宮市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、１４５０万円から減額制限に迫る約２４％ダウン（３５０万減）の１１００万円でサインした。２０２３年度ドラフト１位右腕は、故障の影響もあって２年連続で公式戦登板なし。プロ３年目の２６年へ「来年こそ、やらないといけない」と決意を示した。“３年目の正直”だ。プロ入り後、公式戦登板を果たせていないドラ１が勝負の来季へ視線