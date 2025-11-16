「阪神秋季キャンプ」（１５日、安芸）阪神の小幡竜平内野手（２５）と熊谷敬宥内野手（３０）が１５日、新加入の元山との遊撃争いへ意気込んだ。小幡は「当然そう」と承知した上で「相手は気にすることなく、自分がうまくなるために考えながらやりたい」ときっぱり。あくまで自分に集中し、その結果として競争を勝ち抜く。１１日から参加している秋季キャンプでは、守備を中心に基礎に取り組んでいる。この日は熊谷らと特守