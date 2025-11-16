飼い主が見せる大きな梨を警戒する猫【漫画を読む】大きな梨を警戒する猫だが…!?先日、『大きな梨』と題した漫画をX(旧Twitter)で公開したのは、愛猫・キュルガとの何気ない日常を創作漫画として描いているキュルZ(@kyuryuZ)さん。Xのフォロワー数は90.1万人(2025年11月10日現在)、今回紹介する漫画も8.8万いいね(2025年11月10日現在)を超える人気漫画家だ。『大きな梨』01先輩から大きな梨を貰ったので、ピーちゃんに見せてあげ