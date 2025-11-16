《東京競馬出来事＆制裁》【出走取消】▽3R…アドマイヤウルトラ（疝痛）【競走中止】▽8R…オールザワールド（9号障害＝着地時につまずき落馬）【過怠金】▽8R…難波3万円（2周目4角外斜行）▽10R…北村宏1万円（発走後内斜行）【戒告】▽7R…津村（向正面内斜行）▽10R…柴田大（向正面内斜行）