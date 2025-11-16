◇ラグビーリポビタンDツアー2025日本23―24ウェールズ（2025年11月15日英カーディフ）世界ランキング13位の日本は、同12位のウェールズに23―24で敗れ、テストマッチの連敗が5に伸びた。敵地での旧ティア1（欧州6カ国＋南半球4カ国の強豪）からの史上初勝利に肉薄したもののわずかに届かず。LOワーナー・ディアンズ主将（ハリケーンズ）は「ペナルティーが多すぎた」とイエローカードが3枚重なった規律の悪さを悔やんだ。