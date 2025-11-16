侍ジャパン・井端監督が、強化試合前に東京ドームで行われた「球心会」が初開催した野球体験イベントに参加した。6月に設立された野球振興に取り組む同会の王貞治代表と、栗山英樹副代表から来年3月のWBCに向けて「最後は自分。自分で決断して、後悔ないように」などと助言を受けた。王代表は06年のWBC第1回大会で初優勝、栗山副代表は23年大会で世界一奪還を果たした当時の監督。背番号「89」を引き継いだ指揮官は「温か