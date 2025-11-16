◇強化試合日本11―4韓国 （2025年11月15日東京D）今年史上初めて女性審判員としてMLB公式戦にデビューしたジェン・パウォルさんが球審を務め、天井に当たった打球を巡り、判定が覆る一幕があった。5回先頭で野村の大飛球が天井に当たり、左翼ファウルゾーンに落下。いったんは二塁打と判定したが、韓国代表の柳志荽監督が抗議し、ファウルに変わった。東京ドームでは落下した地点または野手が触れた地点でフェ