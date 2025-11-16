◇強化試合日本11―4韓国 （2025年11月15日東京D）侍ジャパンの北山が「第2先発」テストで好投した。6点を勝ち越した直後の6回に登板。2回1安打無失点に抑えた。7回2死から下位打線に連続四球を与え「まだまだ課題はあるけど、その後をしっかりと打ち取れたんで」と直球は自己最速タイの157キロを計測。短いイニングでの登板でもあり「先発とは出力も変わってくる。今日は球速が出過ぎていた。もうちょっと慣れてきた