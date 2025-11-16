【俺の顔】歌舞伎の立役、映像作品では寡黙な鎌倉武士、果ては異形の死に神まで。歌舞伎俳優の中村獅童（53）はこれまで実に幅広い役を演じてきた。「顔には生きざまが表れる」。変幻自在な役になり切る男の原点とは。（前田拓磨）何かを射抜くような鋭い眼光。「顔には生きざまが表れる怖さがある」と言った。生きざまとは何か。「覚悟を持つこと」血縁が大きな意味を持つ歌舞伎界で、父の小川三喜雄さんは若い頃に廃業。