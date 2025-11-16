◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2025第1戦日本11―4韓国（2025年11月15日東京D）完璧な3イニングだった。先発のオリックス・曽谷が3回完全投球。44球で2三振を奪って韓国打線を圧倒した。来年3月のWBCでの代表入りを懸けたサバイバルでアピールに成功した。「いろんなことが初めてで大変なことばかりだったけど、アピールできるようにと思っていた。自分の投球ができて良かった」初回から飛ばした。先頭の申ミン宰（シ