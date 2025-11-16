◇強化試合日本11―4韓国 （2025年11月15日東京D）日本のピッチクロックの時間制限違反は、投打で9回2死二塁の平良が投球前にボール判定された一度だけだった。井端監督は「投手も捕手も余裕が出てきたかなと思う。打者も余裕を持ってタイムも使えた」と振り返った。サイン伝達機器「ピッチコム」はスムーズに運用。4万1631人の大観衆の中で各自が音量を調整しながら試した。MLBと同じWBC公式球についても「6投手とも