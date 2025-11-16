◇強化試合日本11―4韓国 （2025年11月15日東京D）今季限りで現役を引退した中田翔氏が始球式を務めた。13、17年のWBCや15年のプレミア12など代表では背番号13だったが、日本ハム、中日で長くつけた背番号「6」で登場。プレート手前から投球し、捕手を務めた松田野手総合コーチのミットにショートバウンドで収まった。「侍ジャパンが良いスタートを切れるように気持ちを込めて投げたい」と臨み、わずかに届かず少し