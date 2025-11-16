◇強化試合韓国 4―11日本（2025年11月15日東京D）韓国は4回に2者連続本塁打で3点を先制したが、投手陣が崩れた。注ぎ込んだ計7投手が11四死球も与えて計11失点で、柳志荽（リュ・ジヒョン）監督は「若い投手陣が緊張して四死球が多かった。予定していたよりもたくさんの投手を使ってしまった」と16日の第2戦にも影響が出た。自動投球判定システムを導入している韓国プロ野球とストライクゾーンの違いも感じたと