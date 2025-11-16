◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2025第1戦日本11―4韓国（2025年11月15日東京D）坂本が、侍ジャパンのデビュー戦で初安打初打点をマークした。6―3の5回無死満塁で放った投前への当たり損ねのゴロが、ラッキーな適時内野安打となった。守っては、5回まで曽谷、森浦、松本裕の3投手をリード。坂本がマスクをかぶっている間はピッチクロック違反もなく、「曽谷は良い投球をしてくれた。良い緊張感の中で素晴らしい経験をさ