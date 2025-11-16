◇強化試合日本11―4韓国 （2025年11月15日東京D）「4番・DH」で先発した侍ジャパンの岡本は、2回先頭で中飛だったが、4回の第2打席で代打を送られ途中交代した。交代後はDHで捕手陣の中村悠と岸田が打席に立った。「予定通り。何も異常ないです。（試合は）面白かったです」と岡本。ポスティングシステムでの今オフの大リーグ挑戦を表明済みで、バックネット裏にはヤンキース、メッツ、エンゼルスなど10球団を超える