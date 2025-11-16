自民党７０年＜中＞昼食を取りながらの会合は釈明から始まった。「水を差すような発言はしていない。しっかり実現していく」。１１日昼、国会近くのホテルのレストラン。自民党幹事長の鈴木俊一（７２）は食事が運ばれる前に、日本維新の会幹事長の中司宏（６９）ら同党幹部に自らの発言の意図を説明した。前日の記者会見で鈴木は、維新肝いりの衆院議員定数削減を「臨時国会で決めきるのは難しい」などと述べ、維新側が猛反