２３歳の最強棋士が新たな栄冠を勝ち取った。ライバルたちが着実に力をつけ、若手も台頭している。追われる立場になっても進化を続け、円熟味を増している。将棋の最高棋戦、竜王戦七番勝負で、藤井聡太竜王が挑戦者の佐々木勇気八段を４連勝で破って５連覇を果たし、史上３人目となる「永世竜王」の資格を得た。永世棋聖、永世王位に続く三つ目の永世称号獲得で、史上最年少の「永世三冠」となった。昨年の竜王戦でも、藤