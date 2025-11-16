◇強化試合日本11―4韓国 （2025年11月15日東京D）侍ジャパンは15日、韓国との強化試合「ラグザス侍ジャパンシリーズ2025」に臨み、11―4で快勝し日韓戦10連勝を飾った。4回に3点を先制されたが、その裏に西川史礁外野手（22）が同点の2点二塁打。5回には佐々木泰内野手（22）が左前への2点打で続いた。青学大からドラフト1位で入団したルーキーコンビが計4打点を挙げて宿敵を下し、来年3月のWBCへ向けたサバイバルはま