【カーディフ（英西部）＝平地一紀】ラグビーの日本代表（世界ランキング１３位）は１５日、ウェールズ代表（同１２位）と英国のカーディフでテストマッチを行い、２３―２４で敗れた。通算対戦成績は日本の２勝１５敗となった。両チームとも譲らず、前半を終えて７―７。後半は一進一退の攻防となり、２６分に李承信（神戸）のＰＧで勝ち越した後はリードを保ったが、ロスタイムにＰＧを決められて逆転負けした。欧州遠征中