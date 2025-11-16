男性ダンス＆ボーカルグループ・ＥＸＩＬＥが１５日、福岡市のみずほＰａｙＰａｙドーム福岡で、全国３カ所５公演を巡るドームツアー「ＴＨＥＲＥＡＳＯＮ」の初日を迎えた。ドームツアーは２２年１２月に開催された「ＰＯＷＥＲＯＦＷＩＳＨ」以来、２年１１カ月ぶりで８度目。デビュー当時からグループの中核を担ってきたＥＸＩＬＥＡＴＳＵＳＨＩ（４５）が病気療養を経て、今年４月に復帰。ＥＸＩＬＥが“完全体”と