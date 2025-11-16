古山秀和署長（右）から感謝状を受け取った佐々木純一さん＝１２日、磯子警察署歩道橋から飛び降りようとしていた１０代の少女を救助したとして、横浜市磯子区の自営業、佐々木純一さん（７０）が磯子署から感謝状を贈られた。幼い頃に海で溺れ、救助してもらった経験があり、「自分が恩を返す番だと思っていた。命のバトンをつなげて良かった」と安堵（あんど）し、少女の胸の内に心を寄せた。佐々木さんは２日夜、帰宅途中に