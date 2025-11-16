巨人の戸郷翔征投手（２５）が、エースとしての考えを記す随時掲載のコラム「進化」。第４回は、リーグ３位、自身としても悔しさの残るシーズンを終えた今の思いをつづった。来季へ向けて「コントロール」を課題に掲げた。すでに自主トレを再開、来季こそはエースらしい投球でチームを引っ張る覚悟だ。シーズンが終わり、オフに入りました。チームはリーグ優勝を逃し、個人的にも２度の２軍降格を経験するなど苦しい１年（２１