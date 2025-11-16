阪神・藤川球児監督（４５）が１５日、日本ハムからトレード移籍が決まった伏見によるチームの「化学反応」に期待した。オリックス、日本ハムで通算６３３試合に出場しているベテランに言及。「経験値もそうですけど、数字もちゃんと残っている。タイガースでミックスしていくことで、新しい反応が起きてくれるんじゃないか。チーム力の向上につながる」とうなずき、去り際には「ケミストリーですね」と笑みを浮かべた。高知・