オリックス・東晃平投手（２５）が１５日、来季のテーマに「着実」を掲げた。１３日に横浜市内の病院で右肘のクリーニング手術を受け、１４日に退院。来週からリハビリを再開する予定だ。昨年８月に続く右肘手術。「この感じでズルズルいくのも良くない。しっかり治さないと」と前を向いた。プロ８年目の今季は６試合で１勝２敗。７月１１日に出場選手登録を抹消されると、右肘の不調に苦しんできた。メスを入れることは長期離