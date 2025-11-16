オリックス・西川龍馬外野手（３０）が１５日、大阪・舞洲の球団施設でリハビリを再開した。７月に負傷した左足首の専門的な治療を１４日に受け、「少しずつ（痛みや不安が）なくなっていくと思います」と実感。経過は良好で、来季目標に初の全試合出場を掲げた。「開幕戦にスタメンで出ることは最低条件。全部出るつもりで準備していきます」。広島時代の１９年と昨年の１３８試合が最多。「プチ手術」により、体も成績も「更