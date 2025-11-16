歌手湯原昌幸（78）が、5日に徳間ジャパン移籍第1弾となる新曲「どうかしてるね」を発売した。ラテンタッチの曲調で、長年連れ添った女性から三くだり半を突きつけられて戸惑う男の心情を歌っている。作詞は「残酷な天使のテーゼ」の及川眠子氏（65）、作曲は「天城越え」の弦哲也氏（78）という、対極の2人の斬新な組み合わせだ。湯原に聞いた。【小谷野俊哉】◇◇◇突然の別れを告げられた男は＜歌詞＞悪いジョー