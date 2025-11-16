◇ラグビーリポビタンDツアー2025日本23―24ウェールズ（2025年11月15日ウェールズ・カーディフ）世界ランキング13位の日本は、同12位のウェールズに23―24（前半7―7）で敗れた。強豪国に挑む5連戦。オーストラリア、南アフリカ、アイルランドに続いて4連敗となった。次戦は22日に同11位のジョージアと対戦する。前半6分、ウェールズがゴール前ラインアウトからの速攻で先制トライ。日本は同15分、ハイボールのこぼれ球