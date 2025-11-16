小田原競輪の第13回施設整備等協賛競輪「NOKEIRIN，NOLIFECUP」（G3）は最終日。いよいよ決勝だ。機動力上位の阿部が中心。ライン構成は山田―西村の中部勢、一戸―岡本―志村の関東勢、阿部―宮本―塚本の九州勢、そして地元の松坂が単騎戦。自力型の仕掛ける位置が焦点になるが、踏める距離が長い阿部が好機にスパートして粘り込む。中部勢の上位独占＜2＞＝＜7＞に注意。＜1＞松坂洋平連日ラインのおかげ。脚の感