日韓共同開発メイクアップブランド「ティルナス（tilnus）」が、6色アイ＆ハイライトパレット「パールコア アイパレット」（全4色うち限定1色、1870円）を11月19日に発売する。それに先がけ、ブランドのイメージモデルNiziUが発表会に登場、起用したウェブCMも公開した。 【画像をもっと見る】 パールコア アイパレットは、シマーカラー4色と大粒パールカラー、ぷにぷにパールカラーの計6色で構成。大粒パールカラーのザクザク